Wetzlar liest... nachhaltig

Wetzlar. Das Dreiergespann Stadtbibliothek, Phantastische Bibliothek und Jugendamt legt seit fünf Jahren gemeinsam den Fokus auf Aktionen rund ums Lesen – von Anfang an und überall. Jedes Jahr wird dabei von den Kooperationspartnern unter ein bestimmtes Thema gestellt, das sich als roter Faden durch alle Veranstaltungen zieht. Das Jahr 2023 steht unter dem Motto Nachhaltigkeit. Zur Fünf-Jahres-Feier der 2020 mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichneten Kooperation finden vom 22. bis zum 26. Mai verschiedene Umwelt-Aktionen vor allem für Kitas und Familien statt. Eröffnet wird die Themenwoche am Montag, 22. Mai in der Phantastischen Bibliothek in der Turmstraße 20. Mit einem kunterbunten Familientag rund um Umwelt, Müllvermeidung, Upcykling und – natürlich phantastisch – Müllmonsterchen will das Team der Phantastischen Bibliothek von 14 bis 17 Uhr für das Thema sensibilisieren. Neben verschiedenen Bastel-, Lese- und Spielstationen, die auch von der Stadtbibliothek, vom Kulturzentrum Franzis und den Mitgliedern der „Goethe hilft-AG“ der Goetheschule Wetzlar unter der Leitung von Dr. Holger Sturm mit betreut werden, soll dabei auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen: Für Kaffee und Kuchen im Bilderbuch-Café der Phantastischen Bibliothek ist deshalb ebenfalls gesorgt. Umrahmt wird der Umwelttag von der Ausstellung „Waldwelten – Baumwelten“ der Schüler der Eichendorffschule Wetzlar und der Goetheschule. Der Eintritt ist frei. Mit von der Partie ist auch das Kulturzentrum Franzis, wo die dortige Projektleiterin Laura Henschel verschiedene Angebote für die etwas größeren Kids vorbereitet, darunter eine „Wetzlar ist sauber“-Aktion und einen Dokumentarfilm zum Thema Plastikmüll und Recycling um 18 Uhr. In den Kitas wird das Thema Umweltschutz mit zwei zum Thema passenden Bilderbuchkinos und individuellen Aktivitäten durch die ganze Woche führen. Zum Abschluss lädt die Stadtbibliothek die städtischen Kitas wahlweise ins Rosengärtchen oder in die Bibliothek in der Bahnhofstraße 6 ein (je nach Wetter), wo Kinderbuchautor Sascha Gutzeit die Kids mit seiner Detektivspinne Luise in einen literarischen sowie musikalischen Garten führen wird. Die Informationen zu den genauen Abläufen und Programmpunkten finden sich auf den Homepages der Veranstalter. Wer Bücher zum Thema ausleihen möchte, findet in beiden Bibliotheken ein großes Angebot. Wetzlar liest ... nachhaltig wird noch weitere Veranstaltungen inspirieren, so z.B. die Lesung der PAN-Autorinnen zum Thema „Heiss“ am 16. Juni in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar.