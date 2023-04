Wetzlar: Mit Schlagstock Herausgabe des Geldes gefordert

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: „Wer hat die vier jungen Männer ab 20.45 Uhr am Bahnhof in Richtung Lahnuferweg gesehen? Wer hat den Überfall, gegen 20.55 Uhr, auf einer Bank am Lahnuferweg beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der drei Täter machen?“ Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Telefon 06441-9180 entgegen.