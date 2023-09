Wetzlar: Privatinitiative macht Industriegeschichte sichtbar

Rücken ein Stück Industriegeschichte der Stadt Wetzlar ins Blickfeld: Otfried Mohr, Siegfried Bogdanksi, Herta Virnich und Jutta Königsfeld (v.l.) an der „Erinnerungswand“ in der Ernst-Leitz-Straße 43a

In der Ernst-Leitz-Straße liegen die eigentlichen Wurzeln der heutigen Enwag in Wetzlar. Wie eine Privatinitiative die Erinnerung an die einstige „Leuchtgasanstalt“ wachhält.