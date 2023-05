Wetzlar richtet erstmals Down-Sportlerfestival aus

Dabei war der Veranstaltungskalender der Stadt bereits fertiggestellt und gut gefüllt. Auch in Sachen inklusiver Sport hatte sich Wetzlar in diesem Jahr schon einiges vorgenommen. So ist die Amputierten-Fußball-Bundesliga im September zu Gast in der Stadt. Zudem ist die Domstadt im Sommer Host-Town für die Special Olympics World Games in Berlin, die als weltweit größte inklusive Sportveranstaltung gelten. Und nun kommt also das Down-Sportlerfestival hinzu.