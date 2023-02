Wetzlar: Schule verabschiedet Schulleiter Baldur Drolsbach

Drolsbach war über zwei Jahrzehnte Schulleiter der Schule für Erziehungshilfe und des regionalen Beratungs- und Förderzentrums. Zunächst studierte er Heil- und Sonderpädagogik sowie Diplompädagogik. Er arbeitete an der Konzeption für die Schule für Erziehungshilfe mit, die dann 1999 umgesetzt wurde. Drolsbach sei der Hauptverantwortliche, der die SfEH auf- und ausgebaut sowie landes- und bundesweit präsentiert habe, betonte Ursula Saathoff. Sie lobte seine hohe fachliche Kompetenz ebenso wie seine Zuverlässigkeit. Neben seiner Tätigkeit als Schulleiter hatte Drolsbach Lehraufträge an der Justus-Liebig-Universität Gießen, er war Landesreferent des Verbands Sonderpädagogik (VDS) und als Fachberater des Staatlichen Schulamtes in verschiedenen Bereichen tätig. Saathoff gratulierte nicht nur zur Pensionierung, sondern überreichte Drolsbach auch noch eine Urkunde zum 40-jährigen Dienstjubiläum.