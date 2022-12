Wetzlar: Silbernagel und Schneider im Kreissynodalvorstand

Ortspfarrer Christian Silbernagel hatte zuvor in seiner Adventspredigt zu Jesaja, Kapitel 40, Verse 1-11. gesagt: "Wir sind Menschen, die Trost nötig haben." Der Theologe bezog sich dabei auf die Ereignisse der Welt- und der persönlichen Lebensgeschichte der Menschen. Diesen Trost zu geben, sei Gottes dringlichstes Ziel. Mit den Worten "Tröstet mein Volk" beschreibe Jesaja eine Zeitenwende. Die Botschaft des Propheten habe Gültigkeit in der Gegenwart und in der Zukunft. Das kommende Heil sei ein Schöpfungsgeschenk. "Wir können uns Gott als Vorbild nehmen", machte Silbernagel deutlich, "und diesen Trost weitergeben an unsere Mitmenschen."