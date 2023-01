Wetzlar: "The Sixters" entzünden Rock 'n' Roll-Fieber

"I'm gonna be" heißt das neue Album, von dem die Band die meisten Songs spielte. Den Titel des gleichnamigen Songs kann man als positive Trotzreaktion gegenüber dem Krieg sehen: "Die sechs Rock 'n' Roll-Schwestern" werden den Krieg überstehen, denn ihnen gehört die Zukunft, ganz im Gegensatz zu denen, die den Krieg verursacht haben." Die meisten Songs gehen über ihr Leben, und was seit Kriegsbeginn alles passiert ist. Es war immer wieder die dröhnende Gretsch-E-Gitarre und der Lead-Gesang von Maria, der das Publikum in den Bann zogen. Anna an der Solo-Gitarre streute markante Riffs ein. Auch Kate am Schlagzeug und Maya am Keyboard bereicherten die Songstrukturen. Überhaupt sind die Musikerinnen versiert an ihren Instrumenten, wenn man bedenkt, dass Polina am Bass erst dreizehn Jahre alt ist. Es war schon eine perfekte Show der "Sixters", die an diesem Abend zu fünft rockten, da Kira noch in der Ukraine ist.