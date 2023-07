Wetzlar und Braunfels haben neue Pfarrerin für Kliniken

1970 in Ulm geboren, studierte Friederike Fleck in Wuppertal, Göttingen und Marburg evangelische Theologie und wirkte als Vikarin in der Kirchengemeinde Aachen sowie in der Redaktion „Religion, Theologie, Kirche“ beim WDR. Es folgte die Zeit als Pfarrerin zur Anstellung in den Kirchengemeinden Aachen und Trier. Dort wurde sie 2002 ordiniert, bevor sie für sechs Jahre als Gemeindepfarrerin in Pulheim in der Nähe von Köln tätig war und dann die Stelle für Krankenhausseelsorge in Trier übernahm. 2014 erhielt die Seelsorgerin eine Projektstelle für Flüchtlingsarbeit im Kirchenkreis Trier und war seit 2019 Gemeindepfarrerin in Trier.