Wetzlar war zwölf Jahre die Stadt der TV-Quote

Wetzlar. Sie ist heute und sie war auch vor 50, 60 Jahren wichtig für die Fernsehanstalten: die Quote. Was kommt beim Zuschauer an, was nicht? Bis 1963 gab es in der Bundesrepublik nur ein Fernsehprogramm. Als am 1. April 1963 neben der ARD erstmals auch das ZDF sendete, begann zugleich die Zeit der intensiven Fernsehzuschauerforschung.