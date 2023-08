Wetzlar. Unter dem Motto „Wetzlar, was geht - in deiner jungen Altstadt“ veranstaltet das zivilgesellschaftliche Bündnis „Wetzlar.solidarisch“ eine Aktion zwischen Schillerplatz und Eisenmarkt sowie in den Altstadt-Gassen, in der vor allem junge Bürger im Mittelpunkt stehen. Die Kombination kreativer Ideen macht den Solidaritätsabend so attraktiv, wissen die Akteure der parteiunabhängigen Gruppe. Sie sind offen für weitere Mitmachende. Wer für den Solidaritätstag am Freitag, 15. September zwischen 17 und 20 Uhr Ideen einbringen will, mit eigenen Aktionen und Präsentationen dabei sein möchte oder Fragen hat, kann sich per E-Mail an mail@hessencam.de oder Telefon 0151-61251434 melden.