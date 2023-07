Wetzlar wirbt mit eigener Homepage um Erzieher

Auf der Internetseite erfahren mögliche Bewerber alles Wissenswerte rund um die Themen Kinderbetreuung, Kindertagesstätten und den Erzieher-Beruf bei der Stadt Wetzlar. Jede der 14 städtischen Kindertagesstätten stellt sich vor. Es geht dabei um Fragen wie: Was zeichnet die Kitas und ihr Arbeitsumfeld aus, welches pädagogische Konzept wird angewandt, welche Räumlichkeiten stehen Erziehenden und Kindern zur Verfügung, wie viele Kinder in welchem Alter werden betreut. Dazu gibt es eine detaillierte Auflistung über die Leistung, die Wetzlar ihren Erziehenden bietet und einen aktuellen Überblick über offene Stellen. Möglich sind außedem eine 60-Sekunden-Bewerbung sowie eine transparente Übersicht über das Auswahlverfahren und die Hospitationsmöglichkeiten in den Kitas.