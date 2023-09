Wetzlarer Ämter ziehen ins Commerzbank-Gebäude

Da mag man sich fast wie in einem Zugabteil fühlen: In den neuen Räumen des Jugend- und Sozialamts hat die Stadt Wetzlar für Besprechungen separate Plätze in den Großraumbüros geschaffen, so wie dieses gläserne Abteil, in dem Oberbürgermeister Manfred Wagner (l.) und Bürgermeister Andreas Viertelhausen bei einer Besichtigung Platz nehmen.