Wetzlarer Bangladesch-Helfer erinnern an „Rana Plaza“

„Noch immer ist das Produktionssystem am Werk, das ,Rana Plaza’ vor genau zehn Jahren verursachte“, konstatierte Hasan Ashraf aus Bangladesch. Zwar habe sich die Gebäudesicherheit entwickelt, seit vor zehn Jahren der Industriekomplex „Rana Plaza“ in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka einstürzte und über tausend Menschen in den Tod riss. „Doch die Arbeitsbedingungen sind nicht ausreichend in den Blick genommen worden“, beklagte er.