Wetzlarer Bebelschüler spenden 5000 Euro an Erdbebenopfer

Bei einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung am vergangenen Freitag, bei der die Organisatoren insbesondere den Schülern für ihr Engagement dankten, verkündeten sie das Ergebnis: 5000 Euro. Das Geld wird an „Aktion Deutschland hilft“ gespendet und kommt den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zugute. Schüler, Lehrer und Eltern waren zu der Abschlussveranstaltung gekommen.