Das „Bierkarussell“ dreht in Wetzlar die nächste Runde

Seit dem Tod des ehemaligen Betreibers Hagen Mehling im Novmeber 2022 ist das Bierkarussell in Wetzlar geschlossen. Am 30. Juni wird der Gießener Ferdi Aslanoglu (im Bild) gemeinsam mit seinem Kumpel Mustafa Türe aus Hüttenberg die Kult-Kneipe in der Neustadt wieder aufschließen. (© Timo König)