Wetzlarer Duktus-Azubis bekommen VRM-Preis

Das Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ läuft noch bis zum 31. August. „Ich habe vorher keine Zeitung gelesen. Jetzt entdecke ich Berichte darüber, was in der Region so passiert“, erzählt Lukas Stefanowski. Nun bekomme er wichtige Dinge mit. Auch Laura Hach, die ursprünglich aus Wetzlar stammt, sagt: „Ich lese jetzt Sachen, die ich sonst nicht lesen würde. Durch die Tageszeitung kriege ich viel mehr mit.“ Und Georgios Giannikostas berichtet: „Ich bleibe aktuell informiert, lese auch Dinge, die ich sonst nicht mitgekommen würde. So lerne ich Neues dazu“. Alle drei sind im ersten Ausbildungsjahr zum Industriekaufmann oder zur Industriekauffrau. Laura Hach will auch über die Ausbildung hinaus Zeitung lesen, allerdings lieber aus der Region ihres Wohnumfeldes. Georgios Giannikostas will ebenfalls Zeitungsleser bleiben, aber künftig eher selektiv Berichte näher anschauen.