Wetzlar kämpft mit den Kosten für Feste und Märkte

„Insgesamt ist eine gewisse Kaufzurückhaltung der Konsumenten festzustellen, was auch Einfluss auf die Frequenz in den Städten hat, die aufgrund der ganzen Krisen nach wie vor rückläufig ist“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Dietrich feststellen. „Deutschlandweit erleben wir derzeit einen Rückgang der Betriebe im stationären Einzelhandel, stark bestimmt durch Insolvenzen im Filialgeschäft.“ Er nennt als Beispiel Reno, Görtz, Real, Galeria-Karstadt, Hallhuber, Gerry Weber und andere. In Wetzlar habe sich dies besonders im Einkaufzentrum Forum widergespiegelt, wo sich diese Ketten befinden oder befanden. Gleichzeitig konnte das Forum nach Angaben von Dietrich im Jahr 2023 neue Mieter gewinnen. So sieht sich das Forum für die Zukunft derzeit gut aufgestellt. „Im inhabergeführten Einzelhandel, der insbesondere in der Altstadt und Langgasse etabliert ist, stellen wir fest, dass dieser sich als stabil erweist. Natürlich erleben wir auch hier, dass Betriebe übernommen oder durch neue ersetzt werden, was der natürlichen Entwicklung geschuldet ist.“