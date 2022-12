Wetzlarer Energiekrise: Hier warm, dort ungewiss

Nachdem die Stadt sich dort eingeschaltet hat, laufen die Reparaturarbeiten am Fernwärmenetz im Westend weiter. Zwei Schadstellen sind identifiziert und sollen nun repariert werden. (© Pascal Reeber)

Zwei Fernwärmenetze betreibt die EAB in Wetzlar – in beiden gab es zuletzt Probleme. Während der Schornstein in der Spilburg wieder raucht, wird im Westend weiter gebaggert.