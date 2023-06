Wetzlarer Festspiele präsentiert: „Die Dinge meiner Eltern“

Wetzlar. Agnes steht im Haus ihrer verstorbenen Eltern. Hier ist sie aufgewachsen, hier haben Vater und Mutter 60 Jahre lang gewohnt – nun muss es geleert werden. Wo fängt man an? Behalten? Verschenken? Verkaufen? Wegwerfen? Erinnerungen in jedem Winkel! Das Solo-Stück, von und mit Gilla Cremer gibt es am Sonntag, 25. Juni, um 19 Uhr im Lottehof Wetzlar, Lottestraße 8-10 zu sehen. Karten für 28 Euro sind bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8, online auf www.wetzlarer-festspiele.de oder unter Telefon 06441-22601 erhältlich.