Wetzlarer Feuerwehrleute zeigen vollen Einsatz

Wetzlar. Um effektiv und souverän in Einsätzen agieren zu können, ist eine fundierte Ausbildung in der Feuerwehr sehr wichtig. Deshalb haben sich Aktive der Feuerwehren aus Blasbach und Hermannstein in Niedergirmes getroffen, um mit der Wehr dort verschiedene Fertigkeiten zu trainieren, berichtet die Wetzlarer Feuerwehr in einer Pressemitteilung.