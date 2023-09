Wetzlarer Flüchtlingshelferin: Die Stimmung kippt

Zum Ende des Jahres wollen Sie Ihr ehrenamtliches Engagement beenden. Liegt das auch an der derzeitigen Lage?

Erst mal am Alter (im nächsten Jahr wird Twrsnick 70, Anm. d. Red.). Aber es liegt auch daran. Ich kann nicht mehr sieben Tage die Woche zwölf Stunden arbeiten. Denn das ist das, was gerade notwendig ist. Und ich merke, dass ich keine Kraft mehr habe, immer gegenzusteuern – wenn sich nicht schnell was ändert. Und ich glaube nicht, dass sich schnell was ändert. Schnell ist eine Vokabel, die es nicht gibt in Verwaltungen – nur in den seltensten Fällen, so wie zum Beispiel bei den Ukraine-Flüchtlingen. Da ging es plötzlich und sehr schnell. Es kann nicht die Lösung sein, dass man sich selbst kaputt macht.