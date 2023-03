Wetzlar. Unter dem Aufruf „Stoppt das Töten in der Ukraine – Stimmen von Kriegsdienstverweigerern“ ruft der Wetzlarer Friedenstreff für Samstag, 1. April zu einer Mahnwache auf. Der Auftakt ist um 10.45 Uhr in der Michaelskapelle am Dom und wird ab 11.15 Uhr am Eisenmarkt fortgesetzt.