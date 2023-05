Wetzlarer Galerien öffnen nachts ihre Pforten für Besucher

Eröffnet wird das Abendprogramm mit einem Malworkshop des Berliner Künstlers Bernd Kliche um 18 Uhr in der Stadtgalerie mit Kulturdezernent Jörg Kratkey (SPD). Parallel zur Ausstellungseröffnung seiner comicartigen Bilderserie „Die Reise zum Mond“ bietet sich die einmalige Gelegenheit zur zeichnerischen Erprobung unter Anleitung des Künstlers. Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist das Fotoshooting von Nicole Simon mit einer Leica-Kamera. Im Rahmen der Sonderausstellung „Goethe is back“ erhalten die ersten 20 Besucher die Möglichkeit, sich von der Künstlerin persönlich vor ihrem Goethe-Pop-Art-Bild ablichten zu lassen. Zudem können Besucher in den Genuss kommen, an manchen Orten selbst mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. In der Galerie am Dom sowie in der Galerie Artherb sind beispielsweise die Künstler Marina Sailer und Jan Petersen persönlich anwesend.