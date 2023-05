Wetzlarer gedenken des Aus freier Gewerkschaften

Michael Schneider, bis 2009 Leiter des „Archiv der sozialen Demokratie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung und Honorarprofessor an der Uni Bonn, legte dar, warum die Kampfkraft der organisierten Arbeiterbewegung – ebenso wie deren Mitgliederzahl – in der Weltwirtschaftskrise 1930/32 dramatisch einbrach. Ein politischer Generalstreik zur Abwehr der faschistischen Gefahr – wie Anfang Februar von der KPD gefordert – wäre mit unkalkulierbaren Risiken verbunden gewesen. Zudem hätten die Vorstandsgremien des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds (ADGB) das vom NS-Regime zu erwartende Maß an Entrechtung und Terror nicht für möglich gehalten und einen bis zur Selbstaufgabe reichenden Anpassungskurs verfolgt.