Wetzlarer Gespräche – Freiheit und Verantwortung

Wetzlar (red). Zum Wetzlarer Gespräch unter dem Titel „Freiheit und Verantwortung“ lädt der Sozialethische Ausschuss des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill für Dienstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr ins Haus der Kirche und Diakonie an der Hospitalkirche, Langgasse 3, ein. Referent ist Dr. Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). Der leitende Theologe der rheinischen Kirche wird sich, ausgehend von Martin Luthers Zitat „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan“, mit der Frage auseinandersetzen, was Christen beim Thema „Freiheit und Verantwortung“ leitet. Weitere Informationen gibt Pfarrer Ulrich Müller per E-Mail an hansulrich.mueller@ekir.de oder unter Telefon 06441-4455309.