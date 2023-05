Wetzlarer Gitarrentage 2023

Wetzlar. Die Wetzlarer Musikschule lädt für Samstag, 3. Juni, um 20 Uhr zu einem Konzertabend in den Konzertsaal der Wetzlarer Musikschule am Schillerplatz ein. Der Wiener Gitarrist, Michael Langer eröffnet den Abend mit seinem Soloprogramm. Im zweiten Teil des Abends präsentiert sich das Gitarrenduo Michael Langer und Sabine Ramusch mit einer Auswahl von „Pop-Jazz-Blues-Latin for classical guitars“. Weiterhin wird es am Samstag, 3. Juni, von 9 bis 16 Uhr einen Meisterkurs mit Michael Langer geben, zu dem sich fortgeschrittene Schüler, Studierende, Lehrkräfte an Musikschulen sowie professionelle Gitarristen anmelden können. Am Sonntag, 4. Juni bietet er von 9 bis 13 Uhr einen Workshop Improvisation/Fingerstyle an. Anmeldung online auf https://tinyurl.com/4z8fyp75.