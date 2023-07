Wetzlarer Goetheschüler nominiert im Video-Wettbewerb

Schüler der Gesamtschule Gleiberger Land in Wettenberg und der Friedrich-Ebert-Schule in Gießensind nominiert für den Innovationspreis. Sie zählen mit ihren Filmen „Wie entscheide ich mich für eine Ausbildung oder einen Beruf und was sind meine Alternativen?“ (Gesamtschule in Launsbach) und „Super Kraft“ (Friedrich-Ebert-Schule Gießen) zu den aussichtsreichsten Bewerbern auf den ersten Preis in dieser Rubrik.