Wetzlarer GWAB-Kaufhaus erhält Müll statt Secondhand-Ware

Nicole Bodensohn, Geschäftsführerin der GWAB zeigt sich verzweifelt: „Seit einigen Monaten werden wir als Sperrmüllablage ausgenutzt.” Laut Bodensohn werden in der Regel nach den Öffnungszeiten verdreckte Matratzen, alte Autositze und kaputte Möbel an der Rampe des Recyclinghofs in der Westendstraße abgestellt. „Das ist aber nicht die Idee hinter unserem Angebot“, sagt Bodensohn.