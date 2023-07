Wetzlarer Jugendliche „pimpen“ ihre Zukunft

Wetzlar. Drei Tage lang haben Jugendliche in Wetzlar am ersten Projekt „Pimp My Future“ im Neuen Rathaus teilgenommen. Das fiktive Nachhaltigkeitsplanspiel bot die Stadt Wetzlar gemeinsam mit dem Verein „Politik zum Anfassen“ für vier 9. Schulkassen der Wetzlarer August-Bebel-Schule an. Es habe den Schülern einen Einblick in die Kommunalpolitik und die Prozesse der parlamentarischen Demokratie geben sollen, erläutert die Stadt in einer Pressemitteilung.