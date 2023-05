Wetzlarer Karl-Kellner-Ring ist über Pfingsten gesperrt

Wetzlar. Der Wetzlarer Stadtverkehr läuft derzeit eher ruckelig: Die halbseitige Sperrung der Brückenstraße, die Wanderbaustelle in der Stoppelberger Hohl und die Großbaustelle rund um das Kreishaus mitten in der Stadt sind nur eine kleine Auswahl. Letztgenannte Baustelle dürfte am verlängerten Pfingstwochenende den Puls von Autofahrern und weiteren Verkehrsteilnehmern erneut in die Höhe treiben. Wer kann, sollte den Innenstadtbereich am besten weiträumig umfahren, rät auch das Wetzlarer Ordnungsamt.