Wetzlarer Klarinetten-Wettbewerb

Wetzlar. Die Wetzlarer Musikschule am Schillerplatz ist wieder Austragungsort des Wetzlarer Klarinetten-Wettbewerbs, der bereits zum sechsten Mal stattfindet und am Freitag, 9. Juni ab 11 Uhr mit der Vorstellung der Kandidaten beginnt. Am Samstag, 10. Juni, von 10 bis 13 Uhr, zeigen in der Finalrunde die ausgewählten Kandidaten ihr Können. Hier werden sie auch mit einem Kammermusikensemble mit Musikern der Frankfurter Oper musizieren und der Sieger wird bestimmt. Um 19 Uhr findet im Dozentenkonzert die Preisverleihung statt. Die Gewinner werden sich dem Wetzlarer Publikum präsentieren. Ebenso werden die vier Juroren Prof. Johannes Gmeinder (Saarbrücken), Michael Schmidt (Sinfonie Darmstadt), Travis W. Meisner (Wetzlar Musikschule) und Georg Arzberger (HfMT München) musizieren. Für die Klavierbegleitung wird Manami Sano sorgen. Am Sonntag, 11. Juni findet von 10 bis 13 Uhr ein Meisterkurs mit Georg Arzberger statt. Sämtliche Veranstaltungen sind öffentlich, der Eintritt ist frei (Spende).