Wetzlarer Kletterer gelangen nach ganz oben

Gewertet werden die fünf besten Platzierungen. Mit einem Sieg im Bouldern in Rosenheim (Bayern) und Platz 7 in Bexbach (Saarland) habe Erik Pollak bereits im Frühjahr den Grundstein für seinen Erfolg gelegt, so der Verein. Hinzu kamen zwei dritte Plätze im Speed-Klettern in Heilbronn und Leipzig. Ein vierter Platz im Lead beim Finale am Wochenende in Leipzig reichte dann, um ganz oben zu stehen. Damit ist er das erste Mitglied der Wettkampfklettergruppe des DAV Wetzlar, der sich diese Trophäe holt, teilt der Verein weiter mit. „Dass Erik ganz oben mitmischen kann, zeigte sich schon letztes Jahr, als er insgesamt fünfter wurde“, meinte Uwe Beyer. Sensationell seien die Ergebnisse in dieser Saison vor allem, weil man für das Speedtraining eine spezielle Kletterwand benötige, die es in Wetzlar nicht gibt.