Wetzlarer Klimacamp dieses Jahr deutlich größer

Wetzlar. Wer am Montag in die Wetzlarer Avignon-Anlage gekommen ist, dürfte erst einmal verwundert gewesen sein, dass dort Pavillons und Zelte aufgebaut werden. Die großen Banner sind noch hundert Meter weiter entfernt zu erkennen. Das Klimacamp ist gestartet. Noch bis Freitag gibt es tagsüber ein Programm mit Infoveranstaltungen, Aktionen in der Stadt und Diskussionen. Nachts wird in Zelten übernachtet. Veranstalter sind das Verkehrswendebündnis Wetzlar, der Verein für nachhaltige Flächennutzung und Umweltkommunikation, der BUND Herborn und Greenpeace Wetzlar.