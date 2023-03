Wetzlarer Klinikseelsorger: Auch am Krankenbett wird gelacht

Herr Dörr, welche Ereignisse haben Sie in diesen Jahren am Nachhaltigsten geprägt?

Seelsorge im Krankenhaus geschieht oft in einer Krisensituation. Sind die Patienten im Krankenbett zugänglicher?

Hermann: Ein Großteil der Menschen war froh, in mir einen Menschen zu treffen, bei dem man mehr als nur die Krankheit bespricht. Wir haben Zeit zum Gespräch. Wenn jemand ein Gebet sprechen will, dann bete ich mit ihm. Wenn er ein geistliches Gespräch führen will, mache ich das. Aber es darf auch der Frust über ein verlorenes Fußballspiel sein. Und wenn das gut tut, dann ist das lebensfördernd in dem Moment. Dörr: Ich habe es so erlebt, dass die betroffenen Patientinnen und Patienten das Angebot der Seelsorge gerne in Anspruch genommen haben. Selten habe ich Ablehnung erlebt. Gute Gespräche gab es auch mit Menschen, die sagten, sie seien konfessionell oder kirchlich nicht gebunden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass bei den Begegnungen für uns der Mensch im Mittelpunkt steht. Er bestimmt die Themen, über die wir reden und manchmal auch schweigen. Er stellt die Fragen, auf die er oder sie keine Antwort haben. Es ist dann auch sehr unterschiedlich, wie stark dies geistlich vertieft wird durch Gebet oder Seelsorge.