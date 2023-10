Wetzlarer Kulturgemeinschaft eröffnet Konzertsaison

Wetzlar. Die Wetzlarer Kulturgemeinschaft lädt für Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr in die Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b zu einem Konzert mit dem Leipziger „Calmus Ensemble“ ein. Sie besingen in ihrem Konzertprogramm den „Kosmos der Liebe“, der nicht nur Glück und Freude umfasst, sondern auch Enttäuschung, Wut oder Rache. Das musikalische Spektrum des Programms ist weit gefächert – von Heinrich Schütz über Max Reger und Johannes Brahms bis hin zu Ola Gjeilo und Leonard Cohen. Karten gibt es im Vorverkauf von 22 bis 28 Euro (zzgl. Gebühren) auf www.reservix.de oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Wetzlar. An der Abendkasse kosten die Tickets von 24 bis 30 Euro. Schüler bis 18 Jahren haben freien Eintritt.