Wetzlarer Kulturgemeinschaft und Ernst Leitz Stiftung: Stipendium

Wetzlar. Die Wetzlarer Kulturgemeinschaft schreibt mit Unterstützung der Ernst Leitz Stiftung erstmals das Elsie Kühn-Leitz Stipendium für hochtalentierte Musiker aus. Es richtet sich an Studierende für Solo-Instrumente der klassischen Musik, erläutert die Kulturgemeinschaft in einer Pressemitteilung. Das Stipendium soll Bachelor- und Master-Studenten deutscher Musikhochschulen im Alter von 18 bis 28 Jahren unterstützen, ihr künstlerisches Potenzial bestmöglich zu entfalten. So umfasst es neben einer monatlichen Förderung von 400 Euro für zwei Semester auch zwei öffentliche Konzert-Auftritte in Wetzlar sowie in Wetzlars Partnerstadt Avignon.