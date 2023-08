Wetzlarer Kunstverein zeigt Radierungen voller Humor und Erotik

Seit 1978 werden die Arbeiten von Bodo Klös verlegt. Ausgestellt hat er in vielen deutschen Städten, auch in der damaligen DDR in Berlin und im Ausland. Im Urlaub in Südfrankreich entdeckte Hans Hochheim ein Plakat von Bodo Klös, das auf eine Ausstellung verwies. Diese fand in der Nähe des Ateliers von Anselm Kiefer statt. Hochheim kaufte sich einen Druck. Außerdem stellte er fest, dass ein Buch von Klös in Wetzlar verlegt wurde.