Wetzlarer Lions-Ladies spenden 9000 Euro für krebskranke Kinder

Wetzlar. 9000 Euro hat der Lions Club Wetzlar Charlotte Buff an den Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen gespendet. Die Summe kam durch den Verkauf des Adventskalenders der Lions-Ladies in der vergangenen Vorweihnachtszeit zustande: „Wir freuen uns, die wichtige Arbeit für krebskranke Kinder in unserer Region mit dieser Summe unterstützen zu können“, erklärte die Club-Präsidentin und Oberärztin der Kinderkrebsstation Peiper des Uniklinikums Gießen, Christine Mauz-Körholz. „Die Arbeit des Elternvereins, vor allem im psychosozialen Bereich, ist ein wichtiger Bestandteil bei der medizinischen Therapie und nicht mehr wegzudenken“, sagte die Ärztin bei der Spendenübergabe an die Vertreterinnen des Elternvereins, Elsbeth Seim und Hanne Brückmann.