Wetzlarer Lions-Ladys spenden ans Frauenhaus

WETZLAR. Im Juli hatte der Lions Club "Charlotte Buff" seinen Handtaschenflohmarkt "Borsa di Carlotta" im Rosengärtchen ausgerichtet. Insgesamt 1800 Euro hat die Veranstaltung eingebracht. Diese Summe übergab Präsidentin Yvonne Bärmann an die Geschäftsführerin des Wetzlarer Frauenhauses, Regina Gehring. Bärmann merkte an, dass dies nicht die erste Spende von "Charlotte Buff" an das Frauenhaus war. Seit Jahren schon unterstützten die Lions-Ladys in Not geratene Frauen und deren Kinder.