Wetzlarer Malerei im Museum anschauen

Dieses wartet, teilen die Städtischen Museen mit, anlässlich der Ausstellung „Wetzlarer Malerei seit 1800“ mit neuen Gemälden auf. Die Schau war im Rahmen einer Kuratorenführung eröffnet worden. In diesem Rahmen hat Sämann sein Werk an das Stadtmuseum übergeben. Das 1,20 mal 1,55 Meter große Bild entstand in den neunziger Jahren nach Fotos, die Sämann bei einem Semesterjob in der Gießerei der Firma Herkules in Wetzlar aufgenommen hatte. Sämann hatte selbst eine Lehre als Former bei Buderus absolviert und arbeitete während des Kunststudiums auch in Gießereien. Der Künstler übergab das Bild bei der Eröffnung als Schenkung an Museumsleiterin Anja Eichler und stellte sich den Fragen von 40 kunstinteressierten Besuchern.