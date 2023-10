Wetzlarer Malterser erfüllen Herzenswunsch

„Nach einigen schönen Stunden in Rosbach traten wir die Heimreise an. Ich kann sagen, dass wir nicht weniger glücklich waren als der Gast selbst“, berichtet Trenser. Auch die Patientin war sehr froh über den wundervollen Besuch der Taufe: „Ich bin zutiefst beeindruckt von der ehrenamtlichen Arbeit der Malteser Hilfskräfte. Sie haben mir einen unvergesslichen Tag beschert, und ich werde die Erinnerung daran tief in meinem Herzen tragen. Danke, danke an Markus und Sylke. Ihr wart ein wunderbares Team und ich habe gespürt, dass euer Engagement von Herzen kommt“, sagt sie.