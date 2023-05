Wetzlarer Malteser sind froh, wieder durchstarten zu können

Eine Sparte der Malteser gilt es besonders hervorzuheben: den Sanitätsdienst. Mit dem Jahreswechsel haben die Malteser die sanitätsdienstliche Absicherung aller Veranstaltungen in der Wetzlarer Buderus-Arena übernommen „Damit kommen über 100 Veranstaltungen jährlich zusätzlich auf uns zu. Damit ist die Auftragslage im Sanitätsdienst so gut wie nie“, erklärt Boris Falkenberg, der Kreis- und Stadtbeauftragte der Malteser Wetzlar, den Teilnehmenden der Veranstaltung. Aber auch das Tagesgeschäft außerhalb der Buderus Arena laufe immer weiter an und viele Veranstaltungen, die in den Vorjahren ausfallen mussten, finden nun wieder statt. „Die Menschen sind froh, wieder an Veranstaltungen teilnehmen zu können. Und genauso froh sind wir, wieder mit unseren ehrenamtlichen Helfenden durchstarten zu können“, so Robin Langer, Zugführer im Katastrophenschutz der Malteser Wetzlar.