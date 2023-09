Wetzlarer Mediziner hilft Notleidenden in Kamerun

Wetzlar/Douala. Der Wetzlarer Mediziner Wolfgang Bunk hat sich in Kamerun an einer Gesundheitskampagne zusammen mit Medizinern und Studenten der Universität Yaounde beteiligt. Der Kontakt war im April bei einer Begegnung in Douala, der Wirtschaftsmetropole in Kamerun, mit Ponce Nguema zustande gekommen. Der Direktor der nationalen Ölgesellschaft im Kamerun habe ihn um medizinische Hilfe und Unterstützung für den gesundheitlich unterversorgten Süden in Kamerun, im Grenzgebiet zu Gabun und Äquatorialguinea, gebeten. Das berichtet Bunk, der in Wetzlar für den Werksärztlichen Dienst arbeitet, in einer Presseerklärung.