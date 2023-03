Warteliste bei Wetzlarer Rettungsschwimmern

Wetzlar. In ihrer Mitgliederversammlung haben die Wetzlarer Rettungsschwimmer auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeschaut. Die Mitgliederzahl stieg 2022 von 1466 auf 1499. Damit sei der Verein weiterhin der größte DLRG-Ortsverband in Hessen und der drittgrößte Sportverein in Wetzlar, berichtet er in einer Pressemitteilung.