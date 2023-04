Wetzlarer Schüler holen sich „Goethes Gründerpreis“

Die „Startup Academy“ will Schülerinnen und Schülern der Goetheschule helfen, Ideen zu entwerfen und diese gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft zu vertiefen und weiterzuentwickeln. Immerhin acht von den 250 Schülern, die an der an der Auftaktveranstaltung im vergangenen Oktober teilnahmen, waren so motiviert, dass sie in den folgenden Monaten an sechs unterschiedlichen Startup-Ideen weiterarbeiteten.