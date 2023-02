Wetzlarer Schulleiterin: Wir haben die Kindheit entzaubert

Wenn Sie Kultusministerin wären – was wären Ihre ersten Schritte?

Ich habe in letzter Zeit oft gesagt, dass ich verzweifelt bin, weil wir jeden Tag sehen, was die Kinder brauchen, wir es ihnen aber nicht geben können. Ich würde richtig Geld in die Hand nehmen wollen. In Bildung muss endlich investiert werden! Wir brauchen kleinere Klassen, um mit den Kindern in Beziehung zu gehen. Lernen geht nur über Beziehung, das hat die Forschung hinlänglich dargelegt. Je mehr Kinder in einer Klasse sind, umso schwieriger wird es. Wir brauchen mehr Menschen unterschiedlicher Professionen an der Schule. Wir könnten hier eine logopädische und ergotherapeutische Praxis den ganzen Tag versorgen. Wir brauchen noch mehr Kolleg:innen mit sozialpädagogischer Ausbildung. Wir brauchen viel mehr Förderschulkolleg:innen an der Schule. Jede Klasse an der Schule müsste doppelt besetzt sein. Wir brauchen Menschen, die uns helfen, die Bürokratie zu bewältigen. Wir brauchen jemand, der sich nur um die Digitalisierung kümmert. Jede Schule muss ein freundlicher und moderner Ort sein, wo alle gerne sind. Jede Schule braucht ein Außengelände, das einlädt zum Spielen und Erleben. Jede Schule braucht Orte für Ruhe und Entspannung und sinnliche Erfahrungen. Und wir brauchen mehr Zuweisungen für den Ganztag. An unserer Schule arbeitet ein tolles, sehr engagiertes Team im Ganztag. Sie bekommen einen Euro über Mindestlohn. Es kann nicht sein, dass in unserem Land Menschen mit Kindern arbeiten und so schlecht bezahlt werden. Ich würde den Schulen mehr Geld und mehr Handlungsspielraum geben, damit die Kollegien entsprechend der örtlichen Begebenheiten selbst entscheiden können, was für ihre Schule gerade ansteht. Ideen gibt es viele.