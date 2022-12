Wetzlarer Stadthalle ist ab 2023 entmilitarisierte Zone

Um ein Jahr auf 2023 geschoben: In diesem Jahr beginnt nun wirklich die Sanierung der Tiefgarage an der Stadthalle. Unter anderem fällt ein Teil ihrer Abdeckung weg, auf dem Foto alles links des Weges. In Zukunft sollen sich auf dem oberen Parkdeck Ladestationen für Autos und Fahrräder befinden - und Rettungsfahrzeuge dorthin gelangen können. (© Pascal Reeber)