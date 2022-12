Wetzlarer streift Auto bei Spurwechsel

WETZLAR. Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 700 Euro ist bei einem Unfall in Wetzlar entstanden. Demnach war laut Polizeiangaben ein 57-jähriger Mann aus Wetzlar in einem Skoda am Dienstag, 13. Dezember, gegen 20 Uhr auf der Landstraße 3053 in Richtung Hermannstein unterwegs. Auf Höhe der Brücke wechselte des Wetzlarer auf die rechte Spur und streifte dabei den Daimler eines 22-Jährigen. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar, Telefon 06441-9180, entgegen.