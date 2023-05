Wetzlarer „Toilette für alle”: Hier gibt es den Schlüssel

Wetzlar. Die „Toilette für alle“ in Wetzlar ist für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen gedacht. Sie befindet sich in der Bahnhofstraße 14 und lässt sich nur mit einem Einheitsschlüssel, dem sogenannten Euro-Schlüssel, öffnen. Anders als in vergangenen Jahren gibt es den aber nicht mehr bei der Stadt Wetzlar zu erwerben. Menschen, die ihn brauchen, müssen sich nun an einen Verein aus Darmstadt wenden, teilt ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit.