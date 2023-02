Wärmekrise kostet Wetzlarer Bürger nur noch 5000 Euro täglich

Von außen sieht es aus wie eine heruntergekommene Garage, doch hier spielt im Westend die Musik: In dem Kabuff am Rande der Westendstraße befindet sich die Verteilzentrale für das Fernwärmenetz der EAB. Dort ist in den vergangenen Wochen unter anderem ein Anschluss für ein externes Heizwerk eingebaut worden. Genutzt werden kann er bisher nicht. (© Pascal Reeber)